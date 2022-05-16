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Путин завил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает угрозы

CentralAsia (CA) -  Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО не создаёт непосредственной угрозы для России, поскольку у Москвы нет проблем с этими странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите ОДКБ.

«У России нет проблем с Финляндией и Швецией, их присоединение к НАТО не создаёт нам непосредственной угрозы. Однако расширение военной инфраструктуры на эту территорию вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, решим исходя из того, какие угрозы нам будут создаваться», — подчеркнул президент.

По его словам, в целом расширение Североатлантического альянса — это проблема, созданная искусственно в интересах США.

«Что касается расширения Северо-атлантического альянса. Да, это проблема, которая создается, на мой взгляд, совершенно искусственно, поскольку делается это в интересах внешнеполитических интересов Соединенных Штатов. Вообще НАТО используется как инструмент внешней политики по сути одной страны - достаточно настойчиво, искусно и весьма агрессивно», - сказал президент России.

По его словам, это все усугубляет и без того непростую международную обстановку в области безопасности.

Российский ответ на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса, отметил глава государства.

Он также добавил, что НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и пытается не лучшим образом влиять на другие регионы.

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