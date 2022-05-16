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Путин назвал цель американских лабораторий на постсоветском пространстве

CentralAsia (CA) -  Биолаборатории Соединенных Штатов в странах постсоветского пространства занимаются сбором биологических материалов и изучают специфику распространения вирусов и опасных заболеваний. Об этом на саммите ОДКБ заявил президент России Владимир Путин.

Проблематика обеспечения биологической безопасности требует самого серьезного внимания, отметил российский лидер.

«Мы давно били тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача - сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний», - сказал он

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