Токаев призвал уделять больше внимания угрозам с афганского направления

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) необходимо уделять больше внимания угрозам с афганского направления. Об этом он заявил в своем выступлении.

«Нестабильная обстановка в этой стране (Афганистане), а также неснижающаяся активность вооруженных группировок на территории Афганистана по-прежнему угрожает безопасности и стабильности наших государств. Считаю, что ОДКБ необходимо учитывать все потенциальные угрозы, еще больше уделять внимание обеспечению безопасности южных рубежей Центральной Азии», - сказал Токаев.

Президент отметил, что с годами организация утвердилась «в качестве эффективного механизма многостороннего сотрудничества с серьезным потенциалом для дальнейшего развития».

По его словам, с созданием ОДКБ на обширном пространстве Евразии была возведена прочная система коллективной безопасности, ее главными задачами являются укрепление мира и стабильности, международной и региональной безопасности, защита территориальной целостности и суверенитета государств-членов. Успешно функционируют постоянные рабочие органы ОДКБ, действуют различные форматы тесного сотрудничества и даже взаимодействия. Укрепляется силовой, правоохранительный и миротворческий потенциал.

«Особое внимание уделяется противодействию международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции. В этом ключе придаем большое значение развитию ситуации в Афганистане», - подчеркнул казахстанский лидер.

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