Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

- Азия и мир, политика
- 18:55, 16 мая 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин предложить наделить Содружество Независимых Государств (СНГ) статусом наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент добавил, что, по его мнению, это было бы уместно для расширения сотрудничества. Об он заявил на саммите ОДКБ.
«В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно — это предстоит нам обсудить — предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ»,— сказал Путин.
Во время выступления Владимир Путин также отметил важность «самой тесной» координации между участниками ОДКБ во внешней политике и согласованных действиях на международных площадках, в том числе и в ООН.