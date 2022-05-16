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Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин предложить наделить Содружество Независимых Государств (СНГ) статусом наблюдателя при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент добавил, что, по его мнению, это было бы уместно для расширения сотрудничества. Об он заявил на саммите ОДКБ.

«В данном контексте следует наращивать взаимодействие с нашими естественными партнерами по Шанхайской организации сотрудничества и Содружеству Независимых Государств. К слову, по нашему мнению, было бы уместно и правильно — это предстоит нам обсудить — предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ»,— сказал Путин.

Во время выступления Владимир Путин также отметил важность «самой тесной» координации между участниками ОДКБ во внешней политике и согласованных действиях на международных площадках, в том числе и в ООН.

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