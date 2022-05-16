Пашинян раскритиковал действия ОДКБ в конфликте с Азербайджаном 2020 года

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что странам-членам Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) необходима синхронизации действий стран-членов. При этом он раскритиковал действия Организации во время конфликта с Азербайджаном 2020 года, передает «КоммерсантЪ»

«К сожалению мы не можем сказать, что организация реагировала так, как ожидала республика Армения»,— ответил Никол Пашинян на заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, который на саммите ОДКБ предложил членам организации действовать вместе и реагировать на угрозы единым фронтом.

Пашинян напомнил, что во время конфликта с Азербайджаном 2020 года Армения призывала ОДКБ не продавать оружие Азербайджану, однако члены организации проигнорировали эту просьбу. При этом премьер-министр Армении выразил благодарность России за помощь в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. В 2020 году Россия способствовала заключению соглашения между воюющими странами и отправила в Нагорный Карабах 1,9 тыс. миротворцев.

«Касательно голосований стран — членов нашей организации, часто наши голосования не очень синхронны. Но это не новый вопрос, это долгое время сопутствует нашей организации. Армения неоднократно поднимала этот вопрос, мы в рабочем порядке этот вопрос обсуждали, и я думаю, что этот вопрос нуждается в дальнейшем обсуждении тоже»,— сказал Пашинян.

Обострение обстановки в непризнанной Нагорно Карабахской республике, спорной территории между Арменией и Азербайджаном, произошло в сентябре 2020 года. По данным Азербайджана, в результате вооруженных столкновений погибло почти 3 тыс. человек По информации Армении и карабахских властей — около 7,5 тыс. человек.