Генсек ОДКБ Зась: Вопрос участия сил ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждался

CentralAsia (CA) - Вопрос об участии коллективных сил ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждался на саммите организации 16 мая, заявил Генсек организации Станислав Зась.

«В ходе встречи президент России Владимир Владимирович Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операции, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии или привлечении ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался», — сказал он.

Саммит лидеров стран ОДКБ, приуроченный к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации, прошел 16 мая в Москве. На саммите присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент России Владимир Путин.

По итогам саммита лидеры выступили с совместным заявлением, в котором выразили готовность налаживать практическое взаимодействие с НАТО для «снижения напряженности на континенте». При этом лидеры ОДКБ подчеркнули, что обеспокоены ситуацией на внешних границах и выразили готовность обеспечить безопасность рубежей.