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ОДКБ готова налаживать взаимодействие с НАТО - заявление

CentralAsia (CA) -  Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова налаживать практическое взаимодействие с НАТО для «снижения напряженности на континенте», говорится в совместном заявлении лидеров ОДКБ по итогам саммита.

«Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в Евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора», — говорится в заявлении.

В то же время лидеры ОДКБ выразили обеспокоенность ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств — членов ОДКБ и отметили, что готовы обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности организации.

Кроме этого, ОДКБ осудила «любые попытки фальсификации исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии». Лидеры условились продолжить противодействовать любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии.

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