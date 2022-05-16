Будем делать всё возможное для совершенствования сотрудничества в рамках ОДКБ, - Рахмон

CentralAsia (TJ) - В Кремле 16 мая прошла встреча лидеров государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности.

В сессии, приуроченной к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию Организации, принимают участие главы России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

«Таджикистан намерен и далее активно вносить свою лепту в обеспечение общей безопасности в регионах ответственности Организации», - сказал в своем выступлении глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

По его словам, «юбилейные даты являются хорошей возможностью для осмысления пройденного пути и определения перспектив дальнейшего взаимодействия по укреплению коллективной безопасности с учетом новых реалий».

«За прошедший период ОДКБ утвердилась в качестве важного фактора укрепления мира и обеспечения региональной безопасности и стабильности…Мы создали обширную договорно-правовую базу, необходимые рабочие и координирующие органы, а также механизмы, нацеленные на решение стоящих перед Организацией задач», - сказал он.

Глава Таджикистана отметил, что на практике соответствующее внимание уделяется укреплению и консолидации взаимного доверия внутри ОДКБ. «Расширяются международные связи ОДКБ. В прошлом году в рамках таджикского председательства завершили ратификационные процедуры и запустили деятельность институтов наблюдателей при ОДКБ и партнеров ОДКБ.

На постоянной основе проводятся полевые и командно-штабные учения, принимаются меры по повышению оснащенности сил и средств системы коллективной безопасности современными видами вооружений и военной техникой. Все это способствует поддержанию высокой степени боевой готовности, мобильности, выучки и навыков командного и личного состава по совместному решению общих задач», - сказал он.

По словам Рахмона, ОДКБ сегодня является важной площадкой для равноправного диалога и сотрудничества между государствами-членами во всех трех базовых измерениях: в политическом взаимодействии, в военном сотрудничестве и в совместных усилиях противодействия современным вызовам и угрозам.

«Наша общая оценка состояния и перспектив развития Организации отражена в совместном заявлении, которое мы примем по итогам саммита.

Отмечу лишь то, что сегодня перед нами стоят не менее важные задачи по укреплению нашей общей безопасности. С учетом многократного роста вызовов и угроз безопасности нам предстоит наращивать совместные усилия по укреплению потенциала и возможностей Организации.

На примере Афганистана мы видим, что за последние четыре десятилетия накапливались негативные факторы, которые способствовали ухудшению военно-политической и социально-экономической ситуации в этой стране. В этой связи ОДКБ нужно быть готовой к различным сценариям развития ситуации на южных рубежах», - заключил он.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения