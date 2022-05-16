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ВОЗ назвало минимальным риск распространения оспы обезьян среди людей в Британии

CentralAsia (CA) -  Представители Всемирной организации здравоохранения прокомментировали недавние сообщения о вспышке оспы обезьян среди людей, прибывших на территорию Великобритании, и подчеркнули, что пока риски дальнейшего распространения болезни минимальны. Заявление опубликовано на сайте ВОЗ.

В организации отметили, что на данный момент известно о трех случаях заражения. Все инфицированные отправились на карантин. ВОЗ порекомендовала избегать контактов с больными животными и воздерживаться от употребления в пищу мяса диких животных, а также от контактов с ними.

Первый пациент был выявлен в Корнуолле 7 мая, он прошел лечение в Лондоне. Второй инфицированный был госпитализирован в Ливерпуле. Выяснилось, что оба заболевших ездили в Нигерию.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

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