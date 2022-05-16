Китай отменит тотальный локдаун в Шанхае в июне из-за экономических проблем

CentralAsia (CA) - Шестинедельный тотальный локдаун сильно ударил по экономике Китая, в связи с чем Шанхай решил отменить его и вернуться к доковидному режиму уже в июне. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель мэра Шанхая Зонг Минг заявила о поэтапном возвращении в обычный режим при сохранении некоторых ограничений до 21 мая. По ее словам, параллельно восстановлению производства весь июнь будет осуществляться профилактическая работа по предотвращению эпидемии.

На фоне полной блокады Шанхая проблемы возникли у целого ряда секторов экономики и миллионов потребителей. По последним данным, доходы от общественного питания упали на 22,7 процента, продажи недвижимости по стоимости — на 46,6 процента, а продажи автомобилей — на 47,6 процента.