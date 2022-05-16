экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай отменит тотальный локдаун в Шанхае в июне из-за экономических проблем

CentralAsia (CA) -  Шестинедельный тотальный локдаун сильно ударил по экономике Китая, в связи с чем Шанхай решил отменить его и вернуться к доковидному режиму уже в июне. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель мэра Шанхая Зонг Минг заявила о поэтапном возвращении в обычный режим при сохранении некоторых ограничений до 21 мая. По ее словам, параллельно восстановлению производства весь июнь будет осуществляться профилактическая работа по предотвращению эпидемии.

На фоне полной блокады Шанхая проблемы возникли у целого ряда секторов экономики и миллионов потребителей. По последним данным, доходы от общественного питания упали на 22,7 процента, продажи недвижимости по стоимости — на 46,6 процента, а продажи автомобилей — на 47,6 процента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • ОДКБ нужно подключиться к миротворческой деятельности ООН,- Токаев
  • В МИД РФ заявили, что Москва не смирится со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО
  • На 20% увеличилось количество граждан России, обращающихся за получением визы на ПМЖ в Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com