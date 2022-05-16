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Токаев прокомментировал итоги саммита ОДКБ в Москве

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о саммите ОДКБ в Москве, прошедшем 16 мая в Москве и приуроченном к 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию организации.

«Сегодня в Москве принял участие в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации», - написал он в Instagram.

Токаев отметил, что в своем выступлении обратил особое внимание вопросам противодействия международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков и оружия, нелегальной миграции, в том числе в контексте развития ситуации в Афганистане.

На саммите присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, а также президент России Владимир Путин.

По итогам саммита лидеры выступили с совместным заявлением, в котором выразили готовность налаживать практическое взаимодействие с НАТО для «снижения напряженности на континенте». При этом лидеры ОДКБ подчеркнули, что обеспокоены ситуацией на внешних границах и выразили готовность обеспечить безопасность рубежей.

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