Программа «Общественный футбол» будет реализована по всей Монголии

CentralAsia (MNG) - Под эгидой президента Монголии по всей стране будет реализована программа «Общественный футбол» в рамках целей развития и поддержки массового спорта, включенных в политику и план действий президента Монголии и программы «Здоровый монгол».

В церемонии открытия мероприятия, инициированного Монгольской футбольной ассоциацией, принял участие глава государства У.Хурэлсух.

Президент У.Хурэлсух подчеркнул, что футбол, как и Олимпийские игры, является символом единства человечества, “королевским видом спорта” с наибольшим количеством болельщиков. С реализацией программы «Массовый футбол» увеличится количество профессиональных тренеров, а также появится множество партнерских организаций, поддерживающих этот вид спорта.

Глава государства также выразил надежду, что в будущем наши юные футболисты, станут высококлассными профессиональными спортсменами, которые прославят нашу страну во всём мире и континенте.

В рамках программы «Общественный футбол» будут организованы следующие мероприятия:

Ежегодный конкурс «Гол мечты» среди мальчиков и девочек средних школ;

В 21 аймаке и 9 столичных районах построят футбольные поля, соответствующие международным стандартам и требованиям;

Будет реализована программа “сотрудничество и партнерство” для продвижения футбола, демонстрации продукции и услуг национального производства;

Расширение масштабов соревнования «Кубок Монголии по футболу», в котором участвуют сборные команды из 21 аймака и 9 столичных районов;

Реализация программы «Обучение тренеров- преподавателей» общеобразовательных школ до 2027 года.

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