Между Улан-Батором и Чунцином установлены побратимские отношения

CentralAsia (MNG) - 12 мая губернатор столицы и мэр Улан-Батора Д.Сумъяабазар провел виртуальную встречу с мэром муниципального народного правительства Чунцина Ху Хэнхуа и подписал Меморандум о взаимопонимании (МоВ) об установлении побратимских отношений между двумя городами.

Установление побратимских отношений не только углубит сотрудничество между двумя городами во многих сферах, но и откроет возможность внести весомый вклад в развитие дружеских отношений между двумя странами. Во время виртуальной встречи мэр Улан-Батора подчеркнул, что подписание Меморандума о взаимопонимании откроет новую страницу в отношениях и сотрудничестве между двумя городами.

Мэр Чунцина Ху Хэнхуа отметил широкий потенциал для развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, сельского хозяйства, биофармацевтики, электроники и электромобилей и дальнейшего укрепления сотрудничества на третьих рынках на основе международного транспортного и логистического преимущества Чунцина.

Чунцин был заложен на месте, где река Цзялинцзян впадает в полноводную Янцзы. Когда 20 мая 2006 года строительство плотины Санься было закончено, то образовавшееся водохранилище дошло до Чунцина, что дало возможность большим судам подходить к городскому порту. Расположение на восточном краю плодородного Красного Бассейна, рисовой житницы Китая, ускорило рост города. Город окружён тремя горными массивами: Дабашань на севере, Ушань на востоке и Далушань на юге. Из-за холмистого ландшафта Чунцин прозвали «горным городом» (Шаньчэн). Поэтому же это один из немногих городов Китая, где число велосипедов незначительно. Он находится на высоте 243 метра над уровнем моря.

Для отличия от всего «города центрального подчинения Чунцин» (то есть административной единицы), по отношению к собственно городу Чунцин и его ближайшим пригородам (населённому пункту; в официальной китайской системе понятия «населённый пункт» нет) в местной прессе часто используется неофициальный термин «главная городская зона».

Чунцин граничит с провинциями Хубэй и Хунань на востоке, Гуйчжоу на юге, Сычуань на западе и Шэньси на севере. Через территорию города центрального подчинения Чунцин протекают 80 рек, наиболее значительные из которых Янцзы, Цзялин, Уцзян, Фуцзян, Чицзян и Даниньхэ.

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