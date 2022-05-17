Главы дипломатических миссий в Монголии приняли участие в акции по посадке деревьев

CentralAsia (MNG) - Церемония открытия кампании по посадке деревьев «Зеленый город – участие горожан» в рамках национального движения «Миллиард деревьев», возглавляемого Президентом Монголии, состоялась 14 мая в районе Налайх столицы.

К движению присоединились главы дипмиссий 22 стран в Монголии, международных организаций, культурные посланники Монголии, а также сотрудники Министерства иностранных дел, посадив новые деревья и полив деревья, посаженные в 2021 году.

посол Турции Зафер Атеш и глава МИД Батцэцэг Батмөнх

В своем выступлении вице-премьер-министр С.Амарсайхан сказал: «7,9 процента территории Монголии покрыто лесами. Мы поставили перед собой задачу увеличить эту площадь до 9 процентов к 2030 году. В связи с этим каждый район планирует в этом году высадить 1,2 миллиона деревьев», при этом призывая всех горожан принять активное участие в посадке большего количества деревьев.

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