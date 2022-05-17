Состоялись «Дни венгерской культуры» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - Департамент туризма столицы и посольство Венгрии совместно организовали «Дни венгерской культуры». В рамках этого мероприятия 13 мая в торговом центре «Шангри-Ла» состоялись венгерская национальная еда, образование, культура, наука, технологии, литература, продвижение туризма, шоу кубика Рубика и арт-перформанс.

«Дни венгерской культуры» прошли на главной площади столицы 14 мая.

Доктор Борбала Анна, Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Монголии, сказала: «В рамках Дней венгерской культуры в кинотеатре IMAX в Шангри-Ла состоялось выступление ансамбля народного танца «Кинчуу».

Мероприятие было приурочено к 70-летию установления дипломатических отношений между Венгрией и Монголией, но было перенесено из-за пандемии. Это важный шаг в расширении сотрудничества между двумя странами».

Монгольский художественный центр детского творчества и Монгольский детский дворец организовали конкурс рисунков под названием «Венгрия, которую я знаю». Всего на конкурс было представлено 207 рисунков, победители были объявлены 15 мая.

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