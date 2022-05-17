Тайваньская стратегия сдерживания распространения COVID-19 использует инновационных технологий, — представитель Тайваня

CentralAsia (MNG) - За два года после начала пандемии COVID-19 во всем мире было зарегистрировано более 510 миллионов подтвержденных случаев заболевания и более 6,25 миллиона случаев смерти. Поскольку страны продолжают бороться с пандемией, достижения Тайваня получили широкое признание. По состоянию на 10 мая 2022 года на Тайване с населением 23,5 миллиона человек было зарегистрировано около 390 000 подтвержденных случаев заболевания и 931 летальный исход. А благодаря совместным усилиям правительства и народа темпы экономического роста Тайваня в 2021 году достигли 6,45 процента.

Всеобщее медицинское страхование

Тайваньская национальная система медицинского страхования (NHI), запущенная в 1995 году, сыграла важную роль в борьбе с пандемией. Система NHI предоставляет комплексные и высококачественные медицинские услуги, достигая всеобщего (99,9 процента) охвата. Надежные тайваньские системы здравоохранения и NHI защитили людей и обеспечили социальную стабильность во время пандемии COVID-19. Кроме того, обширная база данных NHI и другие современные информационные системы сыграли решающую роль в обеспечении успешного применения цифровых технологий для профилактики заболеваний. Система здравоохранения Тайваня заняла второе место в мире в 2021 году по версии CEOWorld. В ежегодном опросе Numbeo Тайвань занял первое место среди 95 стран, опрошенных в категории Health Care Index за 2021 год.

Использование технологий для профилактики эпидемий

На ранних стадиях пандемии COVID-19 в феврале 2020 года, чтобы снизить риск передачи вируса в сообществе, правительство внедрило Карантинную систему для въезда, интегрировав базы данных NHI, иммиграционных и таможенных баз данных, чтобы обеспечить анализ больших данных. Данные были введены в цифровую систему отслеживания ограждений, которая использовала систему позиционирования на мобильных телефонах для отслеживания местонахождения людей, находящихся на домашнем карантине или в изоляции. Кроме того, для обеспечения конфиденциальности собранные личные данные хранились не более 28 дней, а затем удалялись.

Чтобы обеспечить равный доступ всех жителей к медицинским маскам по мере роста спроса, люди должны были использовать свою карту NHI для покупки масок в рамках системы распределения масок на основе имен, что помогло предотвратить дисбаланс спроса и предложения. Помимо защиты личных данных, в систему NHI MediCloud была добавлена новая функция запроса истории поездок и контактов пациентов для эффективной интеграции данных о здоровье. Это помогло медицинскому персоналу, работающему на переднем крае, оценить риски заражения и принять соответствующие меры инфекционного контроля.

Прививки и цифровые сертификаты

Для оцифровки медицинских услуг было запущено приложение NHI Express. Он предлагает такие функции, как назначения прививок, личные данные о здоровье, медицинские записи, записи о прививках от COVID-19 и результаты анализов. Тайвань присоединился к программе цифровых сертификатов ЕС о COVID в конце 2021 года и разрешил гражданам подавать заявки на цифровые сертификаты о прививках и сертификаты испытаний. Эта программа была одним из первых разработанных глобальных стандартов. Он был принят многими государствами и первым стал применяться для международных поездок. С такими сертификатами жители Тайваня могут въезжать в 64 страны, включая государства-члены ЕС.

Электронные медицинские карты и телемедицина

Тайвань с 2010 года создает инфраструктуру медицинской информации, например, систему обмена электронными медицинскими картами (EMR). С мая 2021 года Тайвань расширил свои услуги телемедицины в учреждениях здравоохранения и включил такие услуги в покрытие NHI в качестве средства снижения риска кластерных инфекций в таких учреждениях. Используя системы NHI MediCloud и EMR, бесконтактная телемедицина позволяет медицинскому персоналу получать медицинские карты пациентов и предлагать людям в отдаленных районах соответствующие и комплексные услуги, что, в свою очередь, помогает реализовать цель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по достижению здоровья для всех.

Новая тайваньская модель

Тайвань смог сдержать пандемию, позволив людям вести нормальную жизнь и добившись положительного экономического роста благодаря точному использованию технологий, прозрачности информации, строгому пограничному контролю, тщательной проверке и расследованию случаев. Однако с распространением варианта Omicron по всему миру с конца 2021 года передача инфекции от сообщества на Тайване также начала расти. Этот вариант кажется гораздо более заразным, но вызывает легкие симптомы или не вызывает их вовсе. Попытка заблокировать передачу каждого отдельного случая была бы тщетной попыткой, которая сильно повлияла бы на средства к существованию людей. Поэтому правительство решило с апреля 2022 года стремиться к устранению тяжелых случаев, лечению легких случаев, минимизации общих последствий и оказанию помощи больным средней и тяжелой степени. место и страна неуклонно открывается.

Укрепление стойкости людей

С введением наборов для экспресс-тестирования на антигены Тайвань сократил сроки карантина и ослабил меры контроля, требуя, чтобы подтвержденные случаи уведомляли своих близких контактов о необходимости пройти домашнюю изоляцию и используя электронное уведомление о контактах во время процесса. По мере роста спроса на экспресс-тесты правительство реквизировало фиксированную сумму и приняло схему нормирования на основе имен, распределяя тесты среди аптек, работающих по контракту с NHI, чтобы население могло покупать их с помощью своих карт NHI.

Сохранение потенциала здравоохранения

Тайвань применил подход сортировки, при котором более легкие случаи COVID-19 проходят лечение на дому, а стационарное лечение резервируется для членов групп высокого риска, таких как умеренные и тяжелые случаи и пожилые люди. Во время ухода на дому люди могут получить доступ к неотложным медицинским консультациям через мобильные приложения. Для предоставления консультаций и доставки лекарств создана сеть фармацевтов и общественных аптек. По состоянию на конец апреля 2022 года около 80 процентов жителей Тайваня получили первичную серию вакцины против COVID-19, а 60 процентов получили бустерную дозу.

Тайвань может помочь, и Тайвань помогает

Сегодня мир продолжает сталкиваться с проблемами, связанными с пандемией, поставками вакцин и постпандемическим восстановлением. Страны должны работать вместе и готовиться к возможным будущим пандемиям. Тайвань является незаменимым партнером в обеспечении успешного восстановления после пандемии. Чтобы сдержать пандемию, Тайвань продолжает сотрудничать с другими странами в исследованиях и разработках вакцин и лекарств против COVID-19 и безвозмездно передал нуждающимся странам предметы медицинского назначения, такие как медицинские маски и лекарства. Это продемонстрировало, что Тайвань может помочь, и Тайвань помогает.

75-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) состоится в мае. В течение последних пяти лет Тайвань не приглашали участвовать в ВАЗ. Чтобы гарантировать, что Тайвань не останется позади и не будет пробелов в охвате глобальным здравоохранением, Тайвань стремится принять участие в ВАЗ в этом году профессионально и прагматично, чтобы он мог внести свой вклад в рамках глобальных усилий по реализации видения ВОЗ. бесшовной глобальной сети профилактики заболеваний.

Мы призываем ВОЗ и связанные с ней стороны поддержать включение Тайваня в ВОЗ и позволить ему в полной мере участвовать в заседаниях, механизмах и мероприятиях ВОЗ. Тайвань будет продолжать работать с остальным миром для обеспечения того, чтобы все пользовались основным правом человека на здоровье, как это предусмотрено в Уставе ВОЗ. В духе Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года никто не должен быть забыт.

источник: IDAX

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