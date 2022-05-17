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Саид Моллай: Соглашение с Азербайджаном рассчитано только на два года, я гражданин Монголии
Саид Моллай
Саид Моллай

CentralAsia (MNG) -  Сообщается, что серебряный призер Олимпийских игр Саид Моллай отказался от монгольского гражданства и стал азербайджанским борцом. В интервью Ubn.mn Саид Моллай сказал, что у него до сих пор есть монгольское гражданство.

«У меня все еще есть монгольское гражданство. Я Саид Моллай, гражданин Монголии с монгольским паспортом. Был подписан двухлетний контракт чтобы побороться от имени Азербайджана. Предстоящая Олимпиада будет моей последней Олимпиадой. Сейчас мне 30 лет. Поэтому я считаю, что нужно дать шанс молодым монгольским спортсменам, выступающим в весовой категории до 81 кг. Я должен дать им шанс. Я гражданин Монголии. В следующей Олимпиаде примет участие только от имени Азербайджан. Я уйду на пенсию после Олимпийских игр 2024 года в Париже. После выхода на пенсию планирую стать тренером. Вернуться в Монголию, чтобы тренировать молодых спортсменов», — сказал Саид Моллай.

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