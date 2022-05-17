За сутки в Монголии выявлено 77 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) - Согласно базе данных статистики здравоохранения страны, за последние сутки в Монголии выявлено 77 новых случаев заражения COVID-19.

Из новых случаев 59 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и выявлено 18 случаев в регионах страны. Не было зарегистрировано ни одного завозного случая COVID-19, говорится в базе данных статистики здравоохранения страны.

За последние 24 часа в Монголии зарегистрирован 1 новый случай смерти от COVID-19. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 114.

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