Ожидается, что экономика Монголии вырастет на скромный 1 процент

CentralAsia (MNG) - В Заключительном заявлении описываются предварительные выводы сотрудников МВФ по завершении официального визита персонала (или «миссии») в Монголию.

Монголия сильно пострадала от глобальных потрясений и проблем на обеих границах. Несмотря на похвальный успех правительства в обуздании пандемии и открытии границ Монголии для международных поездок, постоянное закрытие границ Китаем нарушило способность Монголии экспортировать и пожинать плоды повышения экспортных цен. Сбои в импорте продовольствия через Россию и Китай, а также другие перебои с поставками также наносят ущерб экономической активности и повышают риски для продовольственной безопасности, усугубляя экономические трудности, вызванные ростом мировых цен на топливо и продукты питания. Благодаря этим факторам инфляция значительно превысила целевой показатель БВУ и ускорилась после начала войны в Украине. Снижение объемов экспорта и рост импорта из-за повышения цен и высвобождения неудовлетворенного спроса привели к усилению валютного давления и сокращению международных резервов.

Долгожданное восстановление после пандемии будет отложено. Перспектива стагфляции. Ожидается, что в 2022 году экономика вырастет на скромный 1 процент вместо 7 процентов, прогнозируемых в ноябре 2021 года, поскольку длительное закрытие китайских границ сказывается на экспорте и внутренней активности, а снижение реальной заработной платы негативно сказывается на внутреннем потреблении. Перебои с импортом из России и Китая также могут негативно сказаться на активности. Ожидается, что инфляция останется высокой и составит в среднем 14½ процента в 2022 году, что отражает рост мировых цен.

Перспективы являются неопределенными и сопряжены со значительными рисками ухудшения, связанными с волатильностью цен на сырьевые товары; продленное закрытие границы с Китаем; эскалация санкций против России; ужесточение глобальных условий финансирования и риск повторения пандемии. В худшем случае экономика может практически замереть, если своевременно не будут устранены сбои в корреспондентских отношениях из-за санкций против России.

Среднесрочный прогноз остается благоприятным. Если нарушения границ и геополитические потрясения будут устранены к концу года, Монголия имеет все возможности для того, чтобы получить непредвиденную экономическую выгоду от благоприятных цен на сырье и от добычи на подземном руднике Ою Толгой, начиная с 2023 года. Ускорение роста до более чем 6 процентов в 2023 году. -25, а высокие цены на сырьевые товары могут увеличить внешнее и бюджетное сальдо.

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