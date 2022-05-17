Протесты в Таджикистане: В Хороге протестующие требуют отставки местной власти (видео)

CentralAsia (TJ) - В Хороге Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана 14 мая несколько сотен жителей вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода. Они также требовали снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана, сообщает «Бадахшан».

Кроме того, митингующие настаивали на привлечении к ответственности виновных в гибели Гулбиддина Зиебекова (он был убит в ноябре 2021 года в ходе «спецоперации» силовиков), освобождении Амриддина Аловатшоева, Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных после ноябрьских протестов 2021 года. Протестующие утверждали, что если их требования не будут выполнены, то они вновь соберутся на акцию протеста.

Прокурор ГБАО в свеом выступлении по «Бадахшан» заверил, что власти будут рассматривать незаконные акции протеста как терроризм и отреагируют на них соответственно. Представитель ведомства назвал митинг «незаконной акцией», организованной «неформальным лидером» микрорайона Бархорог (Верхний Хорог) Мамадбокиром Мамадбокировым, Мухиддином Кабири и Алимом Шерзамоновым, чтобы подорвать безопасность страны. Это заявление вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей.

Также местные СМИ сообщают, что сотрудники правоохранительных органов ГБАО вечером 16 мая применили резиновые пули и слезоточивый газ против участников протестов в Хороге. По данным местных изданий, один человек погиб, трое ранены.

Ситуация в ГБАО остается напряженной с тех пор, как 25 ноября 2021 года в ходе «спецоперации» силовиков в селе Тавдем Рошткальинского района ГБАО был убит местных житель Гулбиддин Зиёбеков. После гибели Зиёбекова на центральной площади города Хорога собрались до несколько тысяч человек. Митинги продолжались 4 дня. Требование собравшихся были в том, чтобы привлечь к ответственности виновных в гибели Зиёбекова, отставка нового главы области Алишера Мирзонабота, вывод военных из Хорога и восстановление интернет-связи в области.

Власти пообещали митингующим восстановить связь, начать расследование по факту гибели Зиёбекова, вывести военных и не привлекать к ответственности митингующих, если они покинут площадь. Митинги завершились 28 ноября, однако, как утверждают члены «Комиссии 44», созданной гражданскими активистами в последний день митинга в Хороге, расследование убийства Гулбиддина Зиёбекова и еще двух жертв ноябрьских событий продолжается по сей день.

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