Узбекистан занял 58-е место в Глобальном барометре данных

CentralAsia (UZ) - Объявлен рейтинг Глобального барометра данных (The Global Data Barometer) за 2021 год. Об этом сообщает Госкомстат Узбекистана.

Отмечается, что в рейтинг вошли более 100 стран. Узбекистан набрал 32 балла и занял 58-место согласно оценке Глобальный барометр данных.

При этом, по основным составляющим модулям:

«Возможности» (Capabilities) который включает, «Инициатива открытых данных» (Open data initiative) в стране, Узбекистан набрал 80 баллов и занял 8-место.

«Управление» (Governance) который включает, политику открытых данных в стране, Узбекистан набрал 52 балла и занял 19-место.Узбекистан занял 58-е место с 32 баллами.

Первое место в рейтинге заняли США с 68 баллами. 2-е место досталось Франции (66 баллов) и 3-е место Великобритании (65 баллов).

В Глобальном барометре данных Украина набрала – 55 баллов, Армения – 45 баллов, Грузия – 40 баллов, Российская Федерация - 42 балла, Республика Кыргызстан – 24 балла, Азербайджан – 22 балла, Беларусь – 19 баллов, Таджикистан – 12 баллов, Туркменистан – 6 баллов.

Глобальный барометр данных - это совместный проект, целью которого является измерение состояния данных в связи с неотложными социальными проблемами. Совместно с региональными центрами и тематическими партнерами организация стремится оценить доступность данных, управление, возможности и использование по всему миру, чтобы помочь сформировать инфраструктуру данных, которая ограничивает риски и вред в области климатических действий, информации о компаниях, здравоохранения и COVID-19, земельных ресурсов, политической честности, государственных финансов и государственных закупок.