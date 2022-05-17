«Политика Страны»: Что происходит с украинскими военными на «Азовстали»? Пять главных выводов

CentralAsia (CA) - Телеграм-канал «Политика Страны» подытожил, что известно по поводу заблокированного комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

1. Украинское командование приняло решение прекратить сопротивление на «Азовстали», чтоб сохранить жизни украинских военных. «Был отдан приказ командирам подразделений, которые находятся на «Азовстали», сберечь жизни личного состава», - заявляет Генштаб ВСУ.

2. Первый этап прошёл сегодня. С «Азовстали» вышли 264 военных, которых сейчас разместили на территории «ДНР»: 53 раненных в больнице в Новоазовске, 211 - в Еленовке. Далее таким же образом выведут и остальных (российская сторона говорит о 2227 людях, которые находились в подвалах комбината).

3. Далее, как заявляют замминистра обороны Украины Анна Маляр и Генштаб ВСУ, они будут обменены на российских военнопленных. Но сроки обмена не называются.

4. Российская сторона об обмене пока ничего не говорит. Украинских военных в российских СМИ называют пленными, а произошедшее - сдачей в плен. Украинская сторона выражение «сдача в плен» старается избегать. Но, очевидно, что если есть планы менять «азовцев» на российских пленных, то они должны иметь аналогичный статус. То есть речь идёт не о процедуре «экстракшен», которую просила ранее украинская сторона, так как украинских военных вывезли не в третью страну, а на подконтрольную «противнику» территорию.

5. После того, как «Азовсталь» покинет последний украинский военный битва за Мариуполь будет считаться законченной. Что уже в российских СМИ преподносится как огромная победа и, возможно, станет поводом для «зрады» в Украине. В тоже время очевидно, что в условиях, когда военная деблокада города невозможна, альтернатива прекращению сопротивления была только одна - гибель всего гарнизона. Украинское военное и политическое руководство выбрало сохранение жизни военных. Получив, возможно, обещания по обмену (хотя это пока официально российская сторона не подтверждает). Но обмен - это будет уже отдельная история.