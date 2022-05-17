В Узбекистане откроются филиалы вузов Казахстана

CentralAsia (UZ) - В понедельник, 16 мая, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в режиме видео-конференц-связи провел переговоры со своим узбекским коллегой Абдуллой Ариповым, сообщает пресс-служба главы кабмина РК.

Главы правительств в расширенном составе обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, ход реализации совместных проектов в сферах промышленности, транспорта, сельского хозяйства и образования, а также взаимодействие в водно-энергетической сфере.

В ходе переговоров было отмечено, что по итогам 2021 года торговля между странами выросла на 33% ($4,3 млрд). Положительная динамика наблюдается и по итогам I квартала 2022 года – товарооборот составил свыше $1 млрд, что на 27,2% выше аналогичного периода прошлого года.

Для достижения цели по увеличению двустороннего товарооборота до $10 млрд в ближайшие пять лет был принят план практических действий, состоящий из 41 мероприятия.

В этом направлении стороны подчеркнули необходимость активизировать работу по устранению барьеров во взаимной торговле и не допускать возникновения новых. Казахстанской стороной готовится проект соответствующей дорожной карты, документ позволит проводить точечную работу по устранению имеющихся вопросов.

Наблюдается положительная тенденция и в промышленной кооперации, где в настоящее время реализуются девять крупных совместных проектов на общую сумму порядка $1 млрд 786 млн.

«Будем рады тесному сотрудничеству с узбекскими компаниями», — отметил Алихан Смаилов.

В части сотрудничества в сфере сельского хозяйства отмечено, что казахстанские компании заинтересованы в экспорте мясомолочной продукции, рыбы и рыбных продуктов в Узбекистан. Ранее узбекской стороне были направлены все необходимые материалы по включению 113 казахстанских компаний в реестр имеющих право на ввоз сельхозпродукции на территорию страны.

В рамках сдерживания продовольственной инфляции была подчеркнута необходимость активизировать работу по синхронизации товаропроводящих систем Казахстана и Узбекистана.

Главы правительств также обсудили налаживание партнерства между высшими учебными заведениями двух стран. Учитывая устойчивый интерес узбекских граждан к казахстанскому образованию, прорабатывается вопрос открытия в Ташкенте филиалов КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева и Южно-Казахстанского университета имени М. Ауэзова.

Еще одной темой переговоров стало взаимодействие в водно-энергетической сфере. В ближайшее время ожидается достижение трехсторонних договоренностей по режиму работы водохранилища «Бахри Точик» в вегетационный период, что позволит обеспечить необходимую подачу воду в среднем течении реки Сырдарья, в том числе в казахстанскую часть канала «Достык».