Министры иностранных дел стран «Большой семерки» осуждают ограничения движения «Талибан» в отношении афганских женщин

CentralAsia (CA) - В четверг министры иностранных дел G7 выступили против ужесточения ограничений прав и свобод женщин и девочек в Афганистане со стороны талибов, обвинив бескомпромиссную исламистскую группировку в изоляции страны, сообщает Кhaama.

Министры иностранных дел G7 собрались в четверг на трехдневную встречу в немецком Вангельсе, который председательствует в группе.

«Мы поддерживаем афганский народ в его требовании равных прав в соответствии с обязательствами талибов перед всеми афганцами и обязательствами Афганистана по международному праву», — говорится в заявлении министров иностранных дел G7.

Несмотря на то, что прошло почти 9 месяцев после того, как талибы закрыли школы для девочек, они также ввели другие ограничения для женщин, вызвав широкое возмущение в стране и за рубежом.

Согласно заявлению, этими действиями талибы еще больше отдаляют себя от международного сообщества.

G7 («Группа семи») — объединение семи самых мощных «развитых» экономик мира, которые контролируют мировую торговлю и международную финансовую систему. Среди них Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

По словам спецпредставителя ЕС по Афганистану Томаса Никлассона, талибы игнорируют волю афганского народа, и это является основным препятствием для признания талибов правителями нового режима.

Никлассон сказал Agence France Presse после пятидневного визита в Кабул, что талибы предпримут позитивный шаг, если откроют свои двери в школы для девочек как можно скорее, иначе международное сообщество станет относиться к ним более скептически.

В качестве еще одной ограничительной меры против афганских женщин талибы внедрили план гендерной сегрегации в ресторанах провинции. Согласно местным новостям в провинции Герат, мужчинам не разрешается обедать с членами семьи в семейных ресторанах.

Владельцам устно напомнили, что правило применяется, «даже если они муж и жена», по словам представителя талибов в министерстве поощрения добродетели и предотвращения порока в Герате Риазуллы Сират, «мы сказали женщинам ходить в парки по четвергам, пятницам и субботам, — продолжил он. «Другие дни отведены мужчинам для отдыха и занятий спортом».

Сират также заявил, что министерство издало директиву, требующую, чтобы общественные парки Герата были разделены по половому признаку, и мужчинам и женщинам разрешалось посещать парки только в разные дни.

По словам женщины, пожелавшей остаться анонимной, вчера менеджер ресторана в Герате сказал ей и ее мужу сидеть отдельно.

После восстановления контроля в августе талибы все чаще вводят ограничения, разделяющие мужчин и женщин. Когда талибы захватили власть в Афганистане в прошлом году, они пообещали более мягкое правление, чем во время их первого пребывания у власти с 1996 по 2001 год, отмеченного нарушениями прав человека.

Но они все больше ограничивают права афганцев, особенно девочек и женщин, которым не позволяют вернуться в средние школы и на многие государственные должности. Женщинам по всей стране запретили путешествовать в одиночку, а на прошлой неделе власти приказали им полностью прикрываться на публике, в идеале — в парандже.