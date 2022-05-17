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Эрдоган выступил против принятия Швеции и Финляндии в НАТО
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Турция не может согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку эти страны отказывались экстрадировать террористов и вводили санкции против Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Анкаре, передает «Анадолу».

«Ни одна из этих стран не имеет четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций», - сказал Эрдоган.

«Они заявляли, что не будут экстрадировать террористов. Турция не одобрит присоединение Швеции и Финляндии к НАТО», - добавил он.

«Мы не можем сказать «да» присоединению к НАТО тех, кто вводил санкции против Турции», - также заявил Эрдоган.

Президент Турции также добавил, что главам МИД Швеции и Финляндии «нет смысла приезжать в Турцию, чтоб убедить ее одобрить их заявки в НАТО».

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в понедельник заявила, что проинформирует НАТО о желании ее страны стать членом Североатлантического альянса. Накануне официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО приняла Финляндия.

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