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В метро Ташкента мужчина упал под поезд, готовящийся к отъезду (видео)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилась видеозапись, на которой в метро Ташкента мужчина подскользнулся и упал на рельсы поезда, готовящегося к отъезду. В пресс-службе ташкентского метрополитена прокомментировали происшествие.

Сообщается, что инцидент произошел на станции ташкентского метро «Алмазар». 58- летний мужчина упал на путь перед поездом по неосторожности. Пассажир спешил войти в вагон метро.

Сотрудники метрополитена и пассажиры помогли ему выбраться наверх. Мужчина при падении не пострадал.

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