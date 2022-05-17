В метро Ташкента мужчина упал под поезд, готовящийся к отъезду (видео)

- Узбекистан, происшествия
- 12:09, 17 мая 2022
- Просмотров: 566
CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилась видеозапись, на которой в метро Ташкента мужчина подскользнулся и упал на рельсы поезда, готовящегося к отъезду. В пресс-службе ташкентского метрополитена прокомментировали происшествие.
Сообщается, что инцидент произошел на станции ташкентского метро «Алмазар». 58- летний мужчина упал на путь перед поездом по неосторожности. Пассажир спешил войти в вагон метро.
Сотрудники метрополитена и пассажиры помогли ему выбраться наверх. Мужчина при падении не пострадал.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.