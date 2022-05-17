В метро Ташкента мужчина упал под поезд, готовящийся к отъезду (видео)

В метро Ташкента мужчина упал под поезд, готовящийся к отъезду

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилась видеозапись, на которой в метро Ташкента мужчина подскользнулся и упал на рельсы поезда, готовящегося к отъезду. В пресс-службе ташкентского метрополитена прокомментировали происшествие.

Сообщается, что инцидент произошел на станции ташкентского метро «Алмазар». 58- летний мужчина упал на путь перед поездом по неосторожности. Пассажир спешил войти в вагон метро.

Сотрудники метрополитена и пассажиры помогли ему выбраться наверх. Мужчина при падении не пострадал.