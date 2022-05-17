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Узбекистан принял участие в Иссык-Кульской международной туристической выставке

CentralAsia (UZ) -  Национальный стенд Узбекистана стал одним из самых посещаемых на XXII Иссык-Кульской международной туристической выставке-ярмарке «Issyk-Kul ITF-2022», прошедшей в городе Чолпон-Ате, в Кыргызстане, на территории культурного центра «Рух Ордо» имени Чингиза Айтматова. Об этом сообщает ИА «Дунё».

В ходе мероприятия проведены «круглые столы» и В2В-встречи, где рассмотрены возможности дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества в области туризма и представлены презентации туристического потенциала всех регионов Кыргызстана, а также участникам представилась возможность продемонстрировать свои перспективные проекты, продукцию и услуги.

Для популяризации турпотенциала Узбекистана дипломатами на выделенной площадке культурного центра «Рух-Ордо» был создан туристический уголок с презентацией книг по истории и культуре, туристических достопримечательностях, одежды, изделий ремесленников. Организована раздача специальных брошюр «10 причин посетить Узбекистан», «Добро пожаловать в Хорезм», «Достопримечательности Самарканда, Бухары и Хивы» и других.

Посетителей проинформировали о транспортном сообщении, установленном между Узбекистаном и Кыргызстаном, о прорабатываемой железнодорожном маршруте Ташкент–Балыкчи–Ташкент, автобусном сообщении Ташкент–Бишкек–Ташкент» и чартерном авиарейсе Ташкент–Тамчи–Ташкент», которые в ближайшее время начнут полноценно функционировать.

«Issyk-Kul ITF» - это ежегодное место встречи международных туристических компаний, туроператоров и агентств, представителей госструктур по развитию туризма, авиакомпаний, гостиниц, перевозчиков и медиа сектора. С каждым годом участников и заинтересованных сторон становится больше.

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