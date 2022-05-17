МВД Таджикистана подтвердило гибель участника митинга в Хороге

МВД Таджикистана

CentralAsia (TJ) - МВД Таджикистана подтвердило гибель жителя Хорога во время вчерашней акции протеста в Хороге, административном центре Горно-Бадахшанской автономной области.

В сообщении правоохранительного ведомства говорится, что «несведущие юноши совершили вооруженное нападение на сотрудников УМВД по ГБАО», в результате чего трое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Это первое официальное заявление властей по ситуации в Хороге, которая остается нестабильной последние три дня.

В сообщении МВД Таджикистана, распространенном утром 17 мая, говорится, что группа молодых жителей Хорога «по указанию Мамадбокира Мамадбокирова и под руководством Замира Назришоева, 1993 года рождения, жителя махалли Ш. Шохтемур города Хорог, совершила вооружённое нападение на сотрудников УМВД по ГБАО, которые выполняли свои служебные обязанности в здании областного суда, и взорвали ручную гранату».

В сообщении говорится, что в результате инцидента получили ранения первый заместитель начальника УМВД по ГБАО Гайратшо Муборакшозода, сотрудник оперативного отдела УВВ МВД Шухрат Камишев и командир взвода специального назначения войсковой части 3503 Внутренних войск МВД Абубакр Файзуллозода. Они госпитализированы в больницу.

МВД подчеркивает, что «во время отражения вооруженного нападения З. Назришоев получил ранения и скончался в больнице», хотя несколько источников рассказали, что молодой человек погиб при других обстоятельствах.

Министерство внутренних дел обвинило в организации незаконного митинга Мамадбокира Мамадбокирова, неофициального лидера Бадахшана, который «действовал во главе и по указанию Улфатхоним Мамадшоевой и лица, находящегося в розыске, Алима Шерзамонова». Алим Шерзамонов в беседе с Радио Озоди 16 мая отрицал свою причастность к митингу, обвинения в своей адрес не приемлет и Мамадбокир Мамадбокиров.

14 мая несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста в местечке Хоруги Боло и потребовали отставки главы ГБАО Алишера Мирзонабота и мэра города Ризо Назарзода, снятия всех блокпостов в областном центре и прекращения преследования жителей Бадахшана.

Протестующие дали властям время на рассмотрение своих требований до 16:00 16 мая. После того, как власти Горно-Бадахшанской автономной области отказались рассмотреть вопрос об отставке главы региона и мэра Хорога, называя требования митингующих незаконными, в понедельник большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили сотрудники правоохранительных органов Таджикистана, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ.

МВД подтвердило, что «во время операции были использованы специальные средства для разгона демонстрации». По данным правоохранительного ведомства, в отношении организаторов инцидента прокуратурой ГБАО возбуждено уголовное дело.

В условиях отсутствия доступа в Интернет в Хороге, оценить текущую ситуацию в этом городе очень сложно.

Ситуация в ГБАО остается напряженной с тех пор, как 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткальинского района ГБАО был убит местный житель Гулбиддин Зиёбеков. После происшествия на центральной площади города Хорога собрались до несколько тысяч человек. Митинги продолжались четыре дня. Требование собравшихся были в том, чтобы привлечь к ответственности виновных в гибели Зиёбекова, отставка нового главы области Алишера Мирзонабота, вывод военных из Хорога и восстановление интернет-связи в области.

Власти пообещали митингующим восстановить связь, начать расследование по факту гибели Зиёбекова, вывести военных и не привлекать к ответственности митингующих, если они покинут площадь. Митинги завершились 28 ноября, однако, как утверждают члены «Комиссии 44», созданной гражданскими активистами в последний день митинга в Хороге, расследование убийства Гулбиддина Зиёбекова и еще двух жертв ноябрьских событий продолжается по сей день.

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