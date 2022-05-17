В Таджикистане СМИ под давлением властей воздерживается от освещения событий в Хороге

CentralAsia (TJ) - Агентство «Азия-Плюс» сообщило, что воздерживается от освещения последних событий в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) под давлением властей. В сообщении «АП» 17 мая говорится, что в противном случае им грозит закрытие.

«Ранее “Азия-Плюс” получила официальное предупреждение Генеральной прокуратуры и неофициальное предупреждение от других госструктур о том, что наше издание “односторонне” освещает события в ГБАО и “дестабилизирует ситуацию в стране. «Азия-Плюс» было предписано “устранить указанные недостатки”, в противном случае нашему изданию грозит закрытие», - отмечает агентство.

Мнения властей по этому поводу неизвестно, как и то, что они подразумевают под «устранением недостатков».

Вечером 16 мая жители Хорога вышли на очередную акцию протеста после того, как власти заявили, что не будут рассматривать требования протестующих, выдвинутые 14 мая. Десятки жителей ГБАО потребовали тогда отставки председателя области и мэра Хорога. Власти сочли требования граждан незаконными. Правоохранительные органы вечером 16 мая разогнали протестующих с использованием резиновых пуль и слезоточивого газа, в результате один человек погиб, десятки получили ранения. По данным МВД, трое сотрудников милиции также получили ранения.

Власти Таджикистана неоднократно подвергались критике за ограничение свободы слова и давление на независимые СМИ. В свою очередь, власти отрицают давление на СМИ.

Ранее сообщалось, что власти Таджикистана запретили местным СМИ освещать ситуацию в ГБАО и Украине.

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