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Немецкий боксёр Муса Ямак умер от сердечного приступа во время боя. Видео
Муса Ямак
Муса Ямак

CentralAsia (CA) -  Немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак скончался от сердечного приступа, который он перенес во время боя против угандийца Хамзы Вандеры. Об этом сообщает Bild.

Поединок состоялся в Гархинге. 38-летний Ямак потерял сознание перед началом третьего раунда. Медики оказали ему первую помощь, и спортсмен был отправлен в больницу, где была констатирована его смерть.

После этого происшествия боксерское мероприятие было отменено.

Ямак начал свою профессиональную карьеру в 2017 году. Всего на его счету было восемь побед в восьми боях. Ему принадлежал чемпионский пояс малозначительной Всемирной боксерской федерации (WBF) в полулегком весе.

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