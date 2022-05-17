Немецкий боксёр Муса Ямак умер от сердечного приступа во время боя. Видео

Муса Ямак

CentralAsia (CA) - Немецкий боксер турецкого происхождения Муса Ямак скончался от сердечного приступа, который он перенес во время боя против угандийца Хамзы Вандеры. Об этом сообщает Bild.

Поединок состоялся в Гархинге. 38-летний Ямак потерял сознание перед началом третьего раунда. Медики оказали ему первую помощь, и спортсмен был отправлен в больницу, где была констатирована его смерть.

После этого происшествия боксерское мероприятие было отменено.

Almanya'da +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raundda aniden kalp krizi geçirerek yere yığılan boksör Musa Askan Yamak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti



75 maçında da yenilmeyen Yamak'ın son anları kameraya yansıdı... https://t.co/7EROHzWbyJ pic.twitter.com/Yh4WFEajQe — Habertürk (@Haberturk) May 17, 2022

Ямак начал свою профессиональную карьеру в 2017 году. Всего на его счету было восемь побед в восьми боях. Ему принадлежал чемпионский пояс малозначительной Всемирной боксерской федерации (WBF) в полулегком весе.