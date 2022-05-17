«Узбеккосмос» и британская OneWeb будут обеспечивать высокоскоростным широкополосным интернетом труднодоступные села

CentralAsia (UZ) - В рамках первой Центрально-Евразийской конференции “Space Technology Conference STC-2022” был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством космических исследований и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан ("Узбеккосмос") и Британской компанией OneWeb.

Основной целью меморандума является привлечение на рынок Узбекистана Британской компании по спутниковой связи OneWeb. Меморандум предусматривает ряд мероприятий, связанных с сотрудничеством по доступу на рынок Республики Узбекистан услуг негеостационарной спутниковой системы связи OneWeb, включая обсуждение регуляторных вопросов и определение основных потребностей государства для приоритизации использования доступной спутниковой емкости OneWeb.

В рамках меморандума «Узбеккосмос» и OneWeb договорились о создании центра экспертизы по вопросам использования инновационной низкоорбитальной спутниковой телекоммуникационной системы OneWeb с низкой задержкой сигнала и высокой пропускной способностью.

Стороны договорились по вопросам реализации обеспечения высокоскоростным широкополосным интернетом через спутники связи OneWeb удаленных и труднодоступных сельских населенных пунктов, а также предприятий в различных отраслях экономики.

Генеральный директор «Узбеккосмос» Шухрат Кадиров отметил, что подписание меморандума с OneWeb является значимым событием в сфере развития сферы космической связи, а доступность телекоммуникационных сервисов OneWeb в Республике Узбекистан позволит эффективно реализовать задачи, предусмотренные государственными программами развития информационных технологий, и обеспечить доступность инновационных услуг связи даже в отдаленных регионах республики.