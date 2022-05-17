Российские войска понесли потери и отошли на Северодонецком направлении, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - На Северодонецком направлении, в районе населенного пункта Сиротино, российские войска понесли потери и отступили. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 17 мая.

По данным Генштаба, российские войска пытаются захватить поселок Дробышево к северу от Лимана. Он находится прямо на трассе, которая ведет в город и является ближайшим к Лиману населенным пунктом (9 км).

Сообщается, что войска РФ уже находятся в районе Сиротино - поселка, который входит в состав Северодонецка на юге. Там был бой, но, по данным Генштаба, российские войска понесли потери и отошли.

Ранее сообщалось, что бои к югу от Северодонецка ведутся за Вороново и Боровское, которые дальше, чем Сиротино.

Также, по данным Генштаба, войска РФ атаковали луганское село Выскрива, находящееся прямо у границы с Донецкой областью к западу от Попасной. То есть идет наступление в сторону Бахмута.

В районе Донецка российские войска наступали на село Каменка к северу от Авдеевки, а также на Угледар. В обоих случаях безуспешно, уточняют в Генштабе.

Кроме того, по данным Генштаба, в районе населенного пункта Белокопытово Сумской области войска РФ произвели минометный обстрел подразделений Государственной пограничной службы Украины.

На Слобожанском направлении российские войска сосредотачивают главные усилия на сдерживании наступления подразделений Сил обороны Украины, сообщает Генштаб.

Также, по данным Генштаба ВСУ, в акватории Черного моря в районе острова Змеиный отмечено ведение подъемно-спасательных работ на месте уничтожения российского десантного катера.

Сообщается, что за предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил Украины поразили 5 воздушных целей: самолет Су-25, три БПЛА оперативно-тактического уровня и крылатую ракету.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 11 российских атак, уничтожены 5 танков, один зенитно-ракетный комплекс «Тор», 6 артиллерийских систем, 12 единиц боевой бронированной техники и один автомобиль войск РФ.