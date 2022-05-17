Центральный банк России смягчил ограничения на переводы за рубеж через банки

CentralAsia (CA) - Банк России снова смягчил ограничения на денежные переводы. Физлица могут перевести за рубеж со своего банковского счета до $50 000 в месяц, сообщается на сайте регулятора.

До этого максимальная месячная сумма составляла $10 000, а до 1 апреля — $5000. Лимит переводов через сервисы без открытия счёта остаётся прежним — $5000 ежемесячно.

Порядок распространяется на резидентов России и нерезидентов из «дружественных» стран. Последние, если они трудоустроены в стране, в дополнение к лимитам также могут переводить за рубеж сумму своей зарплаты.

Работающие в России граждане «недружественных» стран теперь могут отправлять за рубеж деньги в размере, равном их зарплате или заработку (ранее — не более $10 тыс. с банковского счёта или $5 тыс. через сервисы переводов).

Остаётся в силе запрет на переводы для компаний из «недружественных» стран, а также их граждан, которые не работают в России.

Лимит на денежные переводы стал одной из «специальных экономических мер», введённых Россией в ответ на на санкции — в частности, заморозку международных резервов (порядка $300 млрд) и эмбарго на ввоз в Россию наличных евро и долларов.

Кроме того, власти запретили валютные займы нерезидентам, обязали экспортёров продавать 80% валютной выручки и ограничили вывоз наличной валюты. Максимальная сумма, которую разрешили выдавать гражданам, составила $10 000, бизнесу — $5000.

ЦБ РФ получил право вводить дополнительные валютные ограничения. Позже россиянам запретили совершать сделки с лицами и компаниями, против которых в России ввели санкции.