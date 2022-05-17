В Таджикистане возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках в Хороге

CentralAsia (TJ) - Прокуратура Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении организаторов митинга в Хороге 16 мая, передает МВД республики.

В сообщении названы имена бадахшанского неформального лидера Мамадбокира Мамадбокирова (Махмадбокира Махмадбокирова), проживающего за рубежом оппозиционного активиста Алима Шерзамонова и независимой журналистки Улфатхоним Мамадшоевой.

«16 мая текущего года в 18:30 часов главарь организованной преступной группы Хорога Мамадбокир Мамадбокиров во главе и по указанию Улфатхоним Мамадшоевой и лица, находящегося в розыске, Алима Шерзамонова, в махалле Хороги боло города Хорог с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения и воздействия на органы власти для принятия решений, в интересах лиц, занимающихся незаконной преступной деятельностью, организовал незаконный митинг», — говорится в сообщении МВД.

Как утверждают в ведомстве, по указанию Мамадбокирова «группа несведущих юношей» под руководством 29-летнего жителя Хорога Замира Назришоева совершила вооруженное нападение на сотрудников УМВД по ГБАО, которые охраняли здание областного суда. Нападавшие взорвали ручную гранату, в результате чего получили ранения и были госпитализированы первый замначальника УМВД по ГБАО Гайратшо Муборакшозода, оперативный сотрудник УМВД Шухрат Камишев и командир взвода спецназначения внутренних войск МВД Абубакр Файзуллозода. Назришоев также получил ранения и скончался в больнице.

«Во время операции были использованы специальные средства для разгона демонстрации. Продолжаются оперативно-следственные мероприятия для установления других членов организованной преступной группы, принимавших участие в вооруженном нападении», — добавили в МВД.

Ситуация в Хороге — административном центре ГБАО — обострилась накануне, 16 мая. Местные жители попытались собраться на митинг в центре города, но правоохранительные органы этому воспрепятствовали. В отношении протестовавших были применены резиновые пути и слезоточивый газ, а также, по утверждениям очевидцев, огнестрельное оружие.

Жители Хорога вышли на акцию протеста после того, как власти отказались выполнить выдвинутые ранее ими требования: отстранить от должности главу автономии Алишера Мирзонабота и мэра Хорога Ризо Назарзода, наказать силовиков, виновных в гибели трех местных жителей в ноябре 2021 года, прекратить запугивать и преследовать население региона. Местные власти признали требования митингующих незаконными и предупредили население о том, что участие в протестах будет рассматриваться как террористическое преступление.

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