Талибы распустили ряд органов в Афганистане, в том числе парламент

CentralAsia (CA) - Правительство талибов в Афганистане распустило ряд ведомств, в том числе выполняющую функции парламента национальную ассамблею, высший совет по национальному примирению и совет по национальной безопасности, заявил заместитель премьер-министра во временном правительстве Афганистана.

По информации местного агентства Khaama Press, такое решение было принято по указу лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады, документ также подписан и.о. главы правительства Афганистана Мохаммадом Хасаном Ахундом. Среди упраздняемых ведомств также указывается комиссия по контролю за соблюдением конституции и секретариаты палат парламента.

Как отмечает агентство, правительство талибов в то же время постановило в течение двух недель обеспечить защиту деятельности секретариатов палат парламента в новом формате.

Вместе с тем движение оставило действующей Независимую комиссию по контролю над исполнением конституции.

По данным газеты «Хашт-э субх», решение о роспуске госорганов может быть связано с работой по составлению и принятию бюджета. В ходе нее обсуждались реформы госаппарата, в том числе упразднение или остановка работы ряда институтов, которые требовали финансирования. Сокращения среди чиновников и бюрократов якобы коснулись и других ведомств.

В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления «Талибана» и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.