Референдум в Казахстане: На что потратят 16,4 млрд тенге?

CentralAsia (KZ) - В Казахстане на проведение республиканского референдума по поправкам в Конституцию потратят 16,4 млрд тенге ($37 874 864). Эти деньги выделили из республиканского бюджета, но они ещё не поступили в распоряжение Центральной избирательной комиссии, пишет Orda.kz

По словам члена ЦИК Сабилы Мустафиной, 21% из этой суммы потратят на агитацию и оснащение избирательных участков.

«21% из этой суммы пойдёт на материально-техническое оснащение участков голосования. Обеспечение услуги работы участковой и территориальной комиссий. Изготовление печатной продукции, работа по информационному сопровождению работы Центральной комиссии референдума. Также изготовление и размещение информационных билбордов по всей стране», – сообщила она.

Ещё 79% сметы занимает оплата труда 71 тыс. членов участковых и территориальных комиссий. Мустафина уточнила, что сотрудники комиссий будут получать доплаты к своей основной зарплате за работу на участках. Согласно данным Бюро национальной статистики, их зарплата составляет 275 тыс. тенге ($635). Но оплата труда производится согласно фактически проработанному времени. Большинство членов комиссий практически не отвлекаются от основной профессиональной деятельности и работают в комиссиях по графику. Их рабочее время табелируют.

Остальные деньги потратят на изготовление 11 млн 839 тыс. 761 избирательного бюллетеня.

Онлайн-трансляцию с участков проводить не будут. По словам члена ЦИК Константина Петрова, такие трансляции в Казахстане «не предусмотрены ни технически, ни материально».

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