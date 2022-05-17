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Узбекистан восстановил аэропорт в Мазари-Шарифе в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Специалисты из Узбекистана завершают восстановление аэропорта в афганском городе, передает ТАСС.

«Наши специалисты завершают восстановление аэропорта в Мазари-Шарифе», - заявил во вторник директор Информационно-аналитического центра международных отношений при МИД Узбекистана Данияр Курбанов, выступая на II Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Данияр Курбанов отметил, что Ташкент делает многое для восстановления Афганистана как исторического моста между Центральной и Южной Азией.

«Афганистан получает более 30% импорта через узбекский транспортно-логистический хаб в Термезе. Узбекские поставки электроэнергии осуществляются в Кабул», - отметил он.

Ранее сообщалось, что специалисты из Узбекистана по просьбе афганской стороны ведут реконструкцию международного аэропорта в Мазари-Шарифе. Бригада Узбекистана взяла на себя ремонт и повторную активизацию всего оборудования и всех участков аэропорта. Она также взяла на себя обучение в Узбекистане около 83 технических сотрудников министерства транспорта и гражданской авиации Афганистана, которые работают в аэропорту Мазари-Шарифа.

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