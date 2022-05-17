МИД России объявил о выходе Украины из переговоров

CentralAsia (CA) - Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что переговоры с Украиной прекращены, передает «КоммерсантЪ».

«Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла практически из переговорного процесса»,— сказал Руденко. На уточняющий вопрос он ответил, что переговоры не ведутся «ни в каком виде».

Позже советник офиса президента Украины Михаил Подоляк во время брифинга подтвердил заявление Андрея Руденко. «Процесс переговоров между Украиной и РФ приостановлен. Однако он будет восстановлен, и, как мне кажется, модератором будет Зеленский»,— сказал Подоляк.

Впервые о проблемах на переговорах с Украиной сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в середине апреля. Тогда он заявил, что Кремль недоволен украинской стороной из-за частой смены позиции в переговорах, а «динамика продвижения в переговорном процессе оставляет желать лучшего». 4 мая Песков заявил, что в переговорах «вряд ли можно констатировать какую-то динамику, скорее наоборот».

13 мая Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем сказал, что переговоры «по сути заблокированы Киевом». 14 мая в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё Владимир Путин заявил, что переговорный процесс «фактически» приостановлен «Киевом, не проявляющим заинтересованность в серьезном и конструктивном диалоге».

Украина ранее обвиняла Россию в отказе вести переговоры. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Россия не проявляет готовности вести реальные и содержательные переговоры».