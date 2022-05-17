В Туркменистане вернувшимся из Турции женщинам рекомендуют не носить облегающую одежду

CentralAsia (TM) - В ночь с 13 на 14 мая из Стамбула вылетел Боинг-777 «Туркменских авиалиний», который доставил на родину туркменских граждан.

Включенных в список пассажиров сотрудники Консульства предупредили по СМС, что самолет прилетит в Туркменабат. Однако он прибыл в Туркменбаши, передают «Хроники Туркменистана».

У прибывших из Турции забрали паспорта и, погрузив в автобусы, отвезли в карантинную зону, где их продержат 14 дней. По данным источников издания, сопровождавший вывозной рейс туркменский дипломат рассказал о новых правилах, касающихся внешнего вида женщин, и рекомендовал не носить много косметики и излишне открытую или облегающую одежду. В туалете женщины, которые были одеты в юбки, джинсы и футболки, переодевались в национальные или длинные платья и смывали косметику.

Другой проблемой в карантине стало питание, которым людей не обеспечивают. Заказать еду можно за свой счет у частных фирм, занимающихся доставкой. Ограничений на питание нет, заказать можно любую еду и напитки, включая алкогольные.

Пытаясь немного сэкономить, некоторые договариваются с обслуживающим зону медперсоналом, чтобы те купили и принесли необходимые продукты.

Содержащимся в карантине также объявили, что до дома из Туркменбаши они смогут добраться только самолетами. Другого транспорта, курсирующего между регионами, нет.

В апреле в Туркменистане негласно ужесточили контроль за внешним и моральным обликом женщин. Им запретили колоть ботокс, красить брови и наращивать ногти, а также садиться на места рядом с водителем в такси и частных авто.