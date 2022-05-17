В Таджикистане открылось предприятие по производству иранских беспилотников

Шерали Мирзо и Мохаммад Бокири

CentralAsia (TJ) - Сегодня в Таджикистане открылось предприятие по производству иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ababil-2. В открытии приняли участие министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бокири. Об этом сообщает иранское информагентство ИРНА.

Таджикская сторона по этому поводу пока не публиковала официальной информации.

ИРНА сообщает, что данное предприятие построено «для укрепления и расширения совместного оборонного и военного сотрудничества между двумя странами благодаря усилиям и помощи специалистов Минобороны и при поддержке Вооруженных сил Ирана».

По сообщению иранских СМИ, в церемонии открытия предприятия Бокири отметил, что «сегодня мы находимся в положении, когда, помимо удовлетворения наших внутренних потребностей, для укрепления безопасности и прочного мира можем экспортировать военную технику союзникам и друзьям».

Таджикистану были вручены символический ключ от завода и свидетельство о прохождении обучения.

Глава Генштаба Ирана назвал открытие завода Ababil-2 в Таджикистане поворотным моментом в военном сотрудничестве двух стран.

Подробности о производственных мощностях завода и возможностях беспилотников не сообщаются.

Система управления Ababil осуществляется на базе GPS, что позволяет беспилотнику совершать полет по заранее назначенному маршруту, самостоятельно возвращаться к наземной станции управления и совершать посадку при помощи парашюта. Ababil запускаются с рельсов, при помощи ракетных ускорителей или силы сжатого воздуха. Их можно запускать с земли, с кузова грузовиков, с палубы кораблей и даже из кузова небольших фургонов. Ababil предназначен преимущественно для рекогносцировочных заданий, фотографирования местности и сбора разведданных. Этот беспилотник может также использоваться в качестве воздушной цели в учениях ВВС или же снаряжаться 40 кг взрывчатки, превращаясь в управляемую ракету с поршневым двигателем.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения