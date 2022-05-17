Лидеры Узбекистана и Казахстана обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 мая провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Глава государства поздравил президента Казахстана с днем рождения, искренне пожелав ему крепкого здоровья, благополучия и успехов, мира и процветания братской страны.

Высоко оценены практические результаты прошедших накануне переговоров правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана. Отмечена важность ускорения подготовки и реализации совместных проектов кооперации.

Лидеры двух стран также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и расширения регионального взаимодействия.