В Душанбе люди в штатском напали на журналистов

CentralAsia (TJ) - В Душанбе совершено нападение на журналистов национальной службы Радио Свобода и канала "Настоящее Время". Люди в штатском силой выволокли из машин Анушервона Арипова, Насима Исамова, Муллораджаба Юсуфи и Барота Юсуфи. У них отобрали всю служебную технику, а также рабочие и личные мобильные телефоны, сообщает канал.

Журналисты работали над освещением антиправительственных протестов в Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном. Сразу после записи интервью с гражданской активисткой из ГБАО журналисты направились в бюро Таджикской службы РС. В момент, когда журналисты сели в машину, путь им перегородила белая иномарка. Оттуда выбежали спортивного вида молодые люди в штатском, которые вырвали у журналистов мобильные телефоны через открытые окна автомобиля.

После этого они выволокли корреспондентов наружу, заставили открыть багажник, забрали все оборудование и после непродолжительной беседы уехали. Юсуфи был избит – ему нанесли несколько сильных ударов по голове и туловищу. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Таджикская служба РС отмечает, что нападавшие, по всей видимости, знали корреспондентов. Юсуфи рассказал, что перед тем, как уехать, атаковавшие вернули ему отобранные деньги.

Ранее информационное агентство “Азия-Плюс” сообщило, что испытывает давление властей из-за освещения событий в ГБАО. Журналисты решили отказаться от работы в автономии из-за угрозы закрытия. Таджикистан занимает 152-е из 180 мест в международном рейтинге свободы прессы, составляемом неправительственной организацией “Репортёры без границы”.

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