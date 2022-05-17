В Финляндии парламент одобрил вступление страны в НАТО

CentralAsia (CA) - Парламент Финляндии выступил за подачу заявки на членство в НАТО. За проголосовали 188 депутатов из 200, восемь — против, трое отсутствовали, пишет Yle. Большинство парламентариев отклонили предложение депутата «Союза левых сил» Маркуса Мустаярви об отказе от присоединения к военному блоку.

В своих выступлениях представители разных партий подчеркивали, что намерение Финляндии стать членом альянса не направлено против кого-либо. Премьер-министр Санна Марин, выступая на открытии заседания, так сформулировала цель вступления в НАТО: «Если на нас нападут, то нам помогут. А если на других нападут, то поможем уже мы».

14 мая Марин и президент Саули Ниинистё сообщили, что правительство Финляндии официально решило вступить в Североатлантический альянс и подаст заявку после консультаций с парламентом: для такого шага его одобрение необходимо. Теперь, когда положительное заключение депутатов получено, Госсовет и президент должны официально объявить о подаче заявки — это произойдет уже во вторник, сообщает Yle. Глава МИД страны Пекка Хаависто говорил, что подать заявку Хельсинки планирует 18 мая.

О намерении вступить в НАТО заявили также власти Швеции, глава МИДа Анн Линде уже подписала заявку.

Против членства двух скандинавских государств в альянсе выступала Турция: по мнению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, эти страны потворствуют организациям, признанным Анкарой террористическими — в частности, Рабочей партии Курдистана. К тому же Хельсинки и Стокгольм вводили против республики санкции, поэтому Турция не может поддержать их вступление в НАТО, заявил глава государства.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который ранее говорил, что сделает все возможное для скорейшего вступления Швеции и Финляндии в блок, после заявлений Эрдогана призвал учесть опасения Анкары. «Турция является ценным союзником, и любые проблемы, связанные с безопасностью, должны быть решены. Мы должны быть вместе в этот исторический момент», — подчеркнул Столтенберг.