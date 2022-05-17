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ЕС обещает не допустить нехватки оружия и военной техники на Украине

CentralAsia (CA) -  Страны Европейского союза (ЕС) не допустят нехватки оружия и военной техники у Киева в критический момент боевых действий в Донбассе. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, передает ТАСС.

Глава евродипломатии подчеркнул, что на данный момент боевые действия находятся на критическом этапе. «Мы не можем позволить, чтобы военная техника и вооружения Украины закончились», — заключил он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк пожаловался, что Европа поставляет Киеву «не то оружие», которое было запрошено. Он также потребовал предоставить стране необходимые вооружения «сейчас, а не через месяц».

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