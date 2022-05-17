Турецкая лира упала до минимумов декабря 2021 года

CentralAsia (CA) - Доллар укрепился по отношению к турецкой валюте на 2,11%, до 15,88 лиры по состоянию на 12:51 мск. К 14:26 мск курс скорректировался до отметки 15,82 лиры. Курс турецкой валюты снижался к доллару уже девять дней подряд и опустился до минимума с декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Турецкая лира опускается на фоне специальной военной операции России на территории Украины. Западные санкции против России привели к резкому росту цен на энергоносители, что увеличило и без того значительные расходы Турции на импорт, пишет Reuters.

Дефицит счета текущих операций Турции в марте увеличился до $5,554 млрд, по данным на 16 мая, что превысило прогноз Reuters в $5,371 млрд. Увеличение дефицита, вызванное импортом энергоносителей, ставит под сомнение планы Анкары по борьбе с инфляцией, считает старший валютный аналитик In Touch Capital Markets Петр Матис.

«Представления правительства и центрального банка о том, что Турция сможет снизить инфляцию в ближайшие кварталы, если дефицит текущего счета сократится, подвергаются серьезному испытанию, поскольку дефицит текущего счета движется в неправильном направлении», — сказал Матис.

Валютный кризис Турции в 2021 году был спровоцирован агрессивным циклом смягчения денежно-кредитной политики. ЦБ Турции начал снижать ключевую ставку с 19% с августа 2021 года, несмотря на то что тогда инфляция в стране уже превышала 21%. К концу 2021 года ставка опустилась до 14%, а инфляция разогналась до 36%. С начала 2022 года ставка остается неизменной — на уровне 14%.