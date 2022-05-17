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Стокгольм и Хельсинки подадут заявку в НАТО 18 мая

CentralAsia (CA) -  Стокгольм и Хельсинки подадут совместную заявку на вступление в Североатлантический альянс уже 18 мая. О дате вступления объявила президент Швеции Магдалена Андерссон на совместной конференции с финским коллегой.

«Мы (…) завтра вместе подадим заявки [на вступление в НАТО]», — заявила президент.

«Очевидно, что подавляющее большинство в парламенте Швеции поддерживает вступление Швеции в НАТО», — сказал Андерссон на пресс-конференции.

«Мы покидаем одну эпоху и переходим в другую. Мы сообщим НАТО, что хотим стать членом альянса», — сказала она. По словам Андерссон, посол Швеции в НАТО в Брюсселе представит заявку страны в НАТО в ближайшие дни. Заявка будет подана вместе с Финляндией. Она добавила, что правительство также приняло решение о законопроекте, который позволит Швеции получать военную поддержку от всех стран Европейского союза (ЕС) и НАТО.

Ранее парламент Финляндии поддержал решение властей о подаче заявки на вступление страны в НАТО. Отмечается, что 188 из 200 депутатов финского парламента проголосовали за присоединение страны к Североатлантическому альянсу. Восемь парламентариев высказались против этого решения, четверо воздержались.

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