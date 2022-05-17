В Узбекистане для трудовых мигрантов запустили справочный Telegram-бот

CentralAsia (UZ) - Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана разработало Telegram-бот для иностранных работников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бот предназначен для граждан, желающих работать за границей, временно работающих за рубежом или возвращающихся домой из трудовой миграции», — говорится в сообщении.

С помощью бота можно узнать всю самую необходимую мигранту информацию, в том числе:

доступные вакансии за рубежом;

наличие или отсутствие запрета на выезд из Узбекистана;

актуальное законодательство, правовая помощь мигрантам;

информация о материальной и социальной помощи мигрантам и о поддержке их реинтеграции;

адреса представительств агентства внутри страны и за рубежом (в России, Казахстане, Турции и Южной Корее), а также посольств и генконсульств Узбекистана;

ссылки на важные для мигрантов онлайн-ресурсы.

Кроме того, через него можно напрямую связаться с сотрудниками агентства либо сообщить о коррупционных проблемах.

Telegram-бот Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана доступен по адресу @TMMA_uz_bot. Он работает на русском и узбекском языках.