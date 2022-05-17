В Узбекистане для трудовых мигрантов запустили справочный Telegram-бот

- Узбекистан, общество
- 23:01, 17 мая 2022
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CentralAsia (UZ) - Агентство внешней трудовой миграции Узбекистана разработало Telegram-бот для иностранных работников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Бот предназначен для граждан, желающих работать за границей, временно работающих за рубежом или возвращающихся домой из трудовой миграции», — говорится в сообщении.
С помощью бота можно узнать всю самую необходимую мигранту информацию, в том числе:
- доступные вакансии за рубежом;
- наличие или отсутствие запрета на выезд из Узбекистана;
- актуальное законодательство, правовая помощь мигрантам;
- информация о материальной и социальной помощи мигрантам и о поддержке их реинтеграции;
- адреса представительств агентства внутри страны и за рубежом (в России, Казахстане, Турции и Южной Корее), а также посольств и генконсульств Узбекистана;
- ссылки на важные для мигрантов онлайн-ресурсы.
Кроме того, через него можно напрямую связаться с сотрудниками агентства либо сообщить о коррупционных проблемах.
Telegram-бот Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана доступен по адресу @TMMA_uz_bot. Он работает на русском и узбекском языках.
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