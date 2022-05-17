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В Узбекистане призвали предотвратить проведение выпускных вечеров в ресторанах

CentralAsia (UZ) -  Министерство народного образования Узбекистана разработало рекомендации по проведению «Последнего звонка».

25 мая текущего года во всех общеобразовательных школах пройдут мероприятия «Последний звонок». Об этом говорится в сообщении МНО РУз.

Рекомендации по организации мероприятия были разосланы во все школы. В них отмечается, что:

  • мероприятия должны проходить в школьных дворах или на открытых площадках. Посторонние на территорию школы не допускаются;
  • в школах мероприятия пройдут с 8:00 до 8:45, исходя из предложенного сценария. На «Последнем звонке» будут награждены и поощрены талантливые выпускники, которые преуспели в течение года и достигли самых высоких рейтингов;
  • различные сборы с учеников, выпускников и их родителей запрещены;
  • рекомендовано предотвратить вручение выпускниками различных ценных подарков руководителям и учителям школ, проведение дополнительных торжеств (банкетов или иных торжеств на квартирах, в ресторанах или кафе и т.п.) и организация прогулок на автомобилях.

Контроль над выполнением вышеуказанных рекомендаций поручен членам Наблюдательного совета школ.

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