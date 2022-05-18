США помогают Монголии искать инвестиции для новой энергетики

CentralAsia (MNG) - USAID запускает новую программу управления энергетикой в Монголии.

Правительство США через Агентство США по международному развитию (USAID) запустило пятилетнюю программу управления энергетикой Монголии стоимостью 12 млн долларов, которая обеспечит доступ к надежному электроснабжению и будет способствовать устойчивому и инклюзивному экономическому росту. Директор миссии USAID на Филиппинах, островах Тихого океана и Монголии Райан Уошберн официально открыл программу во время своего первого визита в страну, к нему присоединились посол США в Монголии Майкл Клечески, министр энергетики Монголии Тавинбэх Нансал, председатель Комиссии по регулированию энергетики Тлейхан Алмалик и другие ключевые заинтересованные стороны.

В рамках проекта USAID будет работать с ключевыми партнерами из государственного и частного секторов над улучшением планирования и операционных показателей, руководством планированием новой инфраструктуры, обеспечением большей конкурентоспособности на рынке и стимулированием частных инвестиций с помощью четких и прозрачных правил, а также поддержкой более широкого внедрения современных экологически чистых энергетических технологий.

«USAID имеет долгую историю поддержки энергетического сектора Монголии, от аварийного ремонта одной из ключевых электростанций Улан-Батора в начале 1990-х годов до помощи в переходе от системы централизованного планирования к системе, основанной на рынке»,— сказал директор миссии Уошберн. «Мы гордимся тем, что продолжаем это продуктивное партнерство с Монголией, чтобы помочь повысить самодостаточность, создать среду, которая будет поощрять частные инвестиции, и перейти на более чистые источники энергии».

В настоящее время Монголия зависит от импорта из соседних стран, чтобы обеспечить примерно 20 процентов своей электроэнергии. Более конкурентоспособный и финансово устойчивый энергетический сектор повысит экономическую конкурентоспособность Монголии и создаст более надежное внутреннее энергоснабжение. Проект поможет создать более устойчивый и самодостаточный энергетический сектор, что уменьшит фискальное давление на правительство.

USAID также будет продвигать использование чистых альтернатив для модернизации энергетического сектора страны, чтобы улучшить качество воздуха. В настоящее время столица Улан-Батор страдает от плохого качества воздуха из-за зависимости от производства электроэнергии на угле в сочетании со сжиганием сырого угля в растущих пригородных районах города. Мероприятие внесет вклад в Стратегию USAID по изменению климата, которая была запущена 22 апреля, в День Земли. Abt Associates является партнером USAID по реализации этой деятельности.

Более 30 лет USAID работает с Монголией над продвижением демократического развития, содействием устойчивому, инклюзивному экономическому росту и укреплением ее пути к большей независимости и уверенности в себе.

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