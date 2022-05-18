Я уверен, что Украина выиграет эту войну и перестроится со своими соседями, Дмитрий Михнев, постпред ВБ в Монголии

CentralAsia (MNG) - 17 мая в гостинице «Корпорэйт» состоялась церемония вручения фотовыставки «Тревога! Украина 2022». Мероприятие было организовано украинской общественной организацией в Монголии и почетным консулом Украины в Монголии Т.Мөнхбатом при поддержке директора отеля «Корпорэйт» и конференц-центра Д.Ганболд.

В начале выставки почтили память жертв войны в Украине и их семей минутой молчания.

По состоянию на 11 мая число жертв среди мирного населения составило 7 256 человек, из них 3 496 убитых и 3 760 раненых.

Экономический ущерб, нанесенный Россией Украине, достиг сотен миллиардов долларов. На сегодняшний день разрушено 195 заводов, 295 мостов, 540 больниц и 543 детских сада.

Посол Украины в Китае Жанна Лещинка заявила, что обрушено 23,8 тысячи километров дорог и 33,7 миллиона квадратных метров жилых домов.

«С помощью этой выставки мы стремимся донести до народа Монголии правду о том, что происходит в Украине. Это потому, что Россия распространяет слишком однобокую информацию по всему миру. Поэтому я хочу, чтобы монгольский народ получал информацию из разных источников и отличал истинность любого события. Общественная организация «Украинцы в Монголии» организовала благотворительную акцию в помощь народу Украины. Монгольские пожертвования скоро станут доступными для жителей Украины. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить правительство Монголии за гуманитарную помощь Украине», — сказал Игорь Домин, глава НПО «Украинцы в Монголии».

Игорь Домин

«Сегодня война в Украине — это прежде всего удар по народу этой страны. Украина, как и Монголия, существует при политике великих держав. Очень жаль, что некоторые люди не знают своей истории и слепо восхваляют Россию. В 1937 году мы испытали такое угнетение и кровопролитие на своей территории. Было время, когда в России казнили монгольских премьер-министров. Агрессивную политику российских политиков и властей не следует путать с политикой российского народа. Это отдельная тема», — сказал Д. Ганболд, директор отеля и конференц-центра «Корпорэйт».

Д. Ганболд

В мероприятии приняли участие послы Европейского Союза, Канады и США, постоянный представитель Всемирного банка в Монголии, политические и общественные деятели.

«В 21 веке применение силы для посягательства на независимость и целостность других стран недопустимо. Сегодня украинцы борются не только за свою судьбу, но и за весь цивилизованный мир. Европейский союз впервые поставляет боевое оружие своим странам-партнерам. На сегодняшний день Европейский союз предоставил Украине более 1 миллиарда евро в виде военной помощи. 27 государств-членов Европейского Союза единодушно приветствуют украинских беженцев. Сегодняшняя выставка показывает настоящее лицо жестокой войны в Украине», — сказала Глава Представительства ЕС, посол в Монголии Аксель Никез.

Аксель Никез

«Война России в Украине началась в 2014 году. Тогда Россия совершила гнусный акт аннексии Крымского полуострова. В качестве следующего шага в оккупации 24 февраля этого года российские власти повторили свою ничем не оправданную незаконную оккупацию. Украина является одним из краеугольных камней Организации Объединенных Наций. Однако в 21 веке никому не приходило в голову вторгаться или завоевывать суверенитет одного независимого государства. Оккупанты пытаются оправдать свою деятельность с помощью пропаганды.. Сегодняшняя выставка точно покажет, как сильно украинский народ пострадал в результате войны. Последние несколько месяцев были очень тяжелыми для меня и моей семьи. Но мы не потеряем веры. Я уверен, что Украина выиграет эту войну и будет работать с другими дружественными соседями над ее восстановлением»», — сказал Дмитрий Михнев, постоянный представитель Всемирного банка в Монголии.

Дмитрий Михнев

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